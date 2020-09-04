04.09.2020 (11:07)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели очередной этап полевого выхода с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели очередной этап полевого выхода с военнослужащими ремонтной роты.

На очередном этапе полевого выхода специалисты ремонтники выполнили нормативы на мастерской МТО-АТ-М1 по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время, после чего совершили марш.

В ходе марша военнослужащие отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза. При выполнении норматива «Химическая тревога» экипажи за максимально короткое время занимали свои места в машине, закрывали двери, жалюзи, люки и включали систему коллективной защиты. По прибытии в указанный район экипажи автомобильных мастерских выполнили норматив по перетаскиванию агрегата и установки его на подставки с помощью кран-стрелы.

Полевой выход ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ завершится в конце текущей недели.

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