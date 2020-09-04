04.09.2020 (11:04)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены занятия по языковой подготовке

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по языковой подготовке.

Одним из элементов специальной подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, заступающих в Зону безопасности, являются занятия по изучению основ языка региона пребывания.

Благодаря языковой подготовке российские военнослужащие не только расширяют свой кругозор, изучая культуру и традиции региона, но и совершенствуются профессионально для устранения языкового барьера, так как при выполнении миротворческой миссии и несении службы в Зоне безопасности на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах миротворцам необходимо общаться с местным населением.

Занятие по языковой подготовке проводилось в преддверии полевого выхода мотострелкового батальона, где военнослужащие на практике отработат все возможные сценарии развития событий в ходе несения службы на миротворческих постав в Зоне безопасности.

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