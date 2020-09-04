Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (11:00)

Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО уничтожили более 150 танков ручными гранатами

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие отдельного разведывательного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа провели тактические учения с метанием ручных кумулятивных гранат.

Военнослужащие применили ручные кумулятивные гранаты РКГ-3 для уничтожения танков и боевых машин пехоты условного противника. Для получения оценки «отлично» разведчикам необходимо было попасть в центральную часть мишени, находящуюся в 25 метрах от рубежа открытия огня и поразить её не позднее чем через 30 секунд после получения команды.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приёмы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих и использовано более 200 боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные полицейские ЗВО блокировали группу условных диверсантов в Ленинградской области
Экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по позициям условного противника в Ленинградской области
Более 8 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании «Диктанта Победы»
В Ленобласти военные инженеры общевойсковой армии ЗВО отработали устранение последствий условных стихийных бедствий

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false