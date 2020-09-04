04.09.2020 (10:55)

В войсках Ленинградской армии ВВС и ПВО проведена всероссийская акция «Диктант Победы»

В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, расположенных на территории 26 субъектов России, прошел всероссийский исторический диктант.

Начальник штаба объединения, генерал -майор Юрий Подоплелов принял участие в акции, посетив одну из площадок проведения в штабе дивизии ПВО в Санкт-Петербурге.

Исторический диктант приурочен к годовщине в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

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