04.09.2020 (10:42)

Команда из России стала победителем Международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Российские военнослужащие стали победителями Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который завершился на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области.

Участникам конкурса предстояло пройти 5 этапов - десантирование и совершение марш-броска на 15 км, выявить лучших в вождении боевых машин пехоты (БМП-2), продемонстрировать навыки боевой и физической подготовки на комплексе препятствий «Тропа разведчика», выполнить индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, а также преодолеть водную преграду вплавь и на БМП-2. На протяжении всего конкурса разведчики из России уверенно лидировали, достойно отстаивая честь страны на Международных соревнованиях. Так, на этапах «Тропа разведчика» и «Конкурс разведчиков-специалистов» российская команда установила рекорд Международных армейских игр.

Второе место на соревнованиях заняли разведчики из Республики Узбекистан. Упорная борьба шла за третье призовое место и сохранялась вплоть до последнего этапа, в итоге после подсчета баллов третье место разделили команды из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2020» принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан в их составе по одному человеку.

Торжественная церемония закрытия армейских игр состоится в 5 сентября на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища, где российским военнослужащим вручат кубок победителей, а также объявят лучшего разведчика соревнований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице