04.09.2020 (09:55)
Армейской авиации ЮВО при тушении пожара в Ростовской области сбросила на очаги возгорания более 200 т воды
За два дня работы силами экипажа транспортного вертолета Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО), оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, на очаги возгорания сброшено более 200 т воды.
Военные летчики при выполнении задач по тушению пожара в Тарасовском районе Ростовской области выполнили 56 рейсов для пролива воды.
В настоящий момент силы армейской авиации ЮВО находятся в готовности продолжить оказание помощи в борьбе со стихией в составе авиационной группировки МЧС и Росгвардии.
В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.
Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.