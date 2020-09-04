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04.09.2020 (09:55)

Армейской авиации ЮВО при тушении пожара в Ростовской области сбросила на очаги возгорания более 200 т воды

За два дня работы силами экипажа транспортного вертолета Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО), оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, на очаги возгорания сброшено более 200 т воды.

Военные летчики при выполнении задач по тушению пожара в Тарасовском районе Ростовской области выполнили 56 рейсов для пролива воды.

В настоящий момент силы армейской авиации ЮВО находятся в готовности продолжить оказание помощи в борьбе со стихией в составе авиационной группировки МЧС и Росгвардии.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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