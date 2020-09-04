04.09.2020 (09:41)

Новобранцы отдельного гвардейского соединения ВДВ в Волгоградской области выполнили первые боевые стрельбы

Около 100 новобранцев Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в Волгоградской области, впервые выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия на полигоне «Камышинский».

Личный состав роты вновь прибывшего пополнения выполнил упражнение начальных стрельб из автомата АК-74М.

Кроме того, в ходе занятия по огневой подготовке с новобранцами «крылатой пехоты» проведена тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, скрытому перемещению к огневому рубежу, снаряжение магазина учебными патронами.

Перед выполнением упражнений военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.

Одиночная подготовка включает в себя полное изучение личным составом теоретических основ тактики действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вверенного вооружения и военной техники, требований общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

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