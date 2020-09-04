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04.09.2020 (09:37)

Артиллерия отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ салютовала 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны и разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке

Накануне, на острове «Комсомольский» в г. Улан-Удэ, артиллерийские расчеты Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения произвели праздничный  салют, посвященный 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны и разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Артиллеристы-десантники произвели праздничный салют тридцатью залпами из шести 122-мм гаубиц Д-30 в составе салютной команды.

Кроме того, во время производства салюта в небо было выпущено около 300 фейерверочных зарядов, празднично расцветивших небо над столицей Бурятии.

Каждый из залпов, военнослужащие посвящали 75-й годовщине Великой Победы, памяти павших за Родину, советским воинам-освободителям, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труженикам тыла. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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