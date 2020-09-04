04.09.2020 (09:26)

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» Черноморского флота вернулся в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море

Морской тральщик (МТЩ) «Вице-адмирал Захарьин» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) завершил выполнение специальных задач в составе объединенной группировки ВМФ России в Средиземном море.

В период четырёхмесячного пребывания в дальней морской зоне экипаж МТЩ провел ряд учений по поиску мин в назначенной акватории с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов с проводкой через условные минные заграждения отряда кораблей, отработал задачи по предназначению в составе разнородных корабельных тактических групп.

В Новороссийске состоялась торжественная церемония встречи экипажа.

С возвращением в Военную гавань и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравил командир военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, который вручил награды отличившимся морякам.

В ближайшее время экипаж тральщика «Вице-адмирал Захарьин» выполнит комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем и механизмов, поддержанию технической готовности корабля и продолжит выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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