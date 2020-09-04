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04.09.2020 (09:09)

Российские военнослужащие провели урок мужества в Таджикистане

В школах Таджикистана российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы провели урок мужества, посвященный Дню окончания Второй мировой войны.

В ходе лекции заместитель командира военной базы по военно-политической работе полковник Николай Наткин рассказал школьникам о фактах и событиях самой кровопролитной в истории человечества войны. После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему разгрома немецких войск под Москвой и Сталинградом. Для наглядности были использованы документальные книги и фотографии о войне.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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