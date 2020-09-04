04.09.2020 (08:57)

Горное подразделение России лидирует в общем зачете второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

После 12 спецзаданий команда горного подразделения Вооруженных Сил России, представленная подразделением Воздушно-десантных войск, набрала 11182 баллов и уверенно лидирует в общем зачете международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». Второе место занимает команда Узбекистана (10280), на третьем – Россия №3 Южный военный округ (10109), на четвертом – военнослужащие из Восточного военного округа (9691), пятое место у Росгвардии (8032).

Пять горных подразделения из России и Узбекистана закончили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, завершив второй этап международного соревнования. Участники конкурса преодолели восемь перевалов и выполнили 7 спецзаданий из 15.

Военнослужащие успешно выполнили спецзадание №12 «транспортировка пострадавшего» в районе поселка Терскол (высота 2200 м). Лучше всех с этим спецзаданием справилась команда Узбекистана (1000 баллов), второй результат показала команда России №1 ВДВ (991), на третьем месте – Россия №3 ЮВО (958), на четвертом – Россия №2 ВВО (867).

Сегодня участникам конкурса предстоит выполнить еще два спецзадания. В рамках третьего этапа конкурса команды выйдут в 03:00 по московскому времени на штурм Эльбруса (спецзадание №14) и отдельно от каждой команды два военнослужащих совершат скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус с поляны Азау (спецзадание №15).

Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Состязания проходят в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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