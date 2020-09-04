Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (08:44)

Участники Международного конкурса «Инженерная формула» убыли из Волгограда на родину

Участники Международного конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр «АрМИ-2020» из Беларуси и Лаоса по завершении состязаний покинули Южный военный округ и убыли к себе на родину военно-транспортной авиацией ВС РФ.

Напомним, что 28 августа по итогам конкурса первое место разделили команды России и Беларуси, соответственно команда Лаоса заняла второе место.

В конкурсе приняли участие около 70 военных инженеров в составе команд: России, Лаоса и Беларуси, было задействовано около 30 единиц инженерной техники, в том числе машины для отрывки котлована МДК, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР, Ур-77 и плавающие транспортеры ПТС.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Военные водолазы обеспечивают безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде
Участникам международного конкурса «Инженерная формула» готовят блюда с национальными особенностями
Квалификационные заезды международного этапа конкурса военных инженеров «Инженерная формула» пройдут в Волгоградской области
Под Волгоградом состоялось торжественное открытие международного конкурса «Инженерная формула»

Метки:
АрМИ , Инженерная формула
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false