04.09.2020 (08:44)
Участники Международного конкурса «Инженерная формула» убыли из Волгограда на родину
Участники Международного конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр «АрМИ-2020» из Беларуси и Лаоса по завершении состязаний покинули Южный военный округ и убыли к себе на родину военно-транспортной авиацией ВС РФ.
Напомним, что 28 августа по итогам конкурса первое место разделили команды России и Беларуси, соответственно команда Лаоса заняла второе место.
В конкурсе приняли участие около 70 военных инженеров в составе команд: России, Лаоса и Беларуси, было задействовано около 30 единиц инженерной техники, в том числе машины для отрывки котлована МДК, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР, Ур-77 и плавающие транспортеры ПТС.
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