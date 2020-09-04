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04.09.2020 (08:41)

Саперы ЮВО расчистили дорогу в минном поле на полигоне Прудбой в Волгоградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению организовали проход колонны тактической группы через минное поле, применив установку разминирования УР-77 на полигоне Прудбой в Волгоградской области

В ходе практической части военнослужащие саперного отделения провели инженерную разведку местности на пути следования механизированной колонны, используя современные миноискатели «Коршун».

Обнаружив минное поле, военнослужащие инженерного подразделения осуществили запуск установки разминирования Ур-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав детонацию противотанковых мин, установленных условным противником, тем самым обеспечив безопасный проход тактической группы мотострелкового соединения ЮВО.

В розыгрыше тактических эпизодов приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, танки Т-90А, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой на поле боя с воздуха.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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