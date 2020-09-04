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04.09.2020 (08:37)

Около 200 квартир построено для военнослужащих Кфл в Дагестане

В Дагестане завершено строительство двух одиннадцатиэтажных домов на 96 квартир каждый для военнослужащих Каспийской флотилии.

Квартиры оборудованы всей необходимой мебелью и инвентарем, выполнено благоустройство придомовой территории, установлены малые архитектурные формы и детские игровые площадки.

Продолжается строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в Каспийске для детей военнослужащих флотилии. На данный момент завершен этап нулевого цикла и инженерная инфраструктура. По словам строителей, к 1 октября будут подведены газ, электроэнергия и вода, в ноябре начнутся отделочные работы, а к концу декабря т.г. будет введено в эксплуатацию двухэтажное здание детского сада.

До конца текущего года в Дагестане завершится строительство четвертого многоквартирного дома для военнослужащих Каспийской флотилии.

По плану военные строители в течение трех лет возведут микрорайон из 12 многоэтажных домов на 1,7 тыс. служебных квартир для личного состава подразделений Каспийской флотилии, дислоцированных в Махачкале.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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