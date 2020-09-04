04.09.2020 (08:34)

Зенитчики ЮВО уничтожили авиационные и зенитные ракеты условного противника в ходе учения на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, в рамках тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области поразили авиационные и зенитные ракеты условного противника.

Впервые боевые стрельбы выполнялись во время движения колонн по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты как самолетного, так и коптерного типа на высотах от 200 м до 7 км. Имитационные цели-мишени позволили смоделировать условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке.

В частности, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» поразили цели, имитирующие авиацию противника, движущиеся со скоростью около 300 м/с на высоте до 3 тыс. м и на дальностях до 7 тыс. м.

Всего в ходе учебных мероприятий расчетами зенитных ракетных подразделений военной базы было выполнено более 100 огневых задач.

К практическим действиям было привлечено более 500 военнослужащих базы, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники противовоздушной обороны, в т.ч. зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

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