Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (08:34)

Зенитчики ЮВО уничтожили авиационные и зенитные ракеты условного противника в ходе учения на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, в рамках тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области поразили авиационные и зенитные ракеты условного противника.

Впервые боевые стрельбы выполнялись во время движения колонн по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты как самолетного, так и коптерного типа на высотах от 200 м до 7 км. Имитационные цели-мишени позволили смоделировать условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке. 

В частности, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» поразили цели, имитирующие авиацию противника, движущиеся со скоростью около 300 м/с на высоте до 3 тыс. м и на дальностях до 7 тыс. м.

Всего в ходе учебных мероприятий расчетами зенитных ракетных подразделений военной базы было выполнено более 100 огневых задач.

К практическим действиям было привлечено более 500 военнослужащих базы, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники противовоздушной обороны, в т.ч. зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО в горах Абхазии выполнили боевые стрельбы из современных БТР-82АМ в рамках тактического учения
Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО в Абхазии уничтожили условного противника
В Армении завершается строительство культурно-досугового центра для военнослужащих ЮВО
Артиллеристы ЮВО на Ашулуке проводят масштабное учение во взаимодействии с разведчиками и беспилотной авиацией

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false