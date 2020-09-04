04.09.2020 (08:29)

Военнослужащие ЮВО в горах Абхазии выполнили боевые стрельбы из современных БТР-82АМ в рамках тактического учения

В рамках тактического учения военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с военнослужащими минобороны Республики Абхазия выполнили боевые стрельбы из современных БТР-82АМ.

Мотострелковые подразделения в составе батальонных тактических групп во взаимодействии с разведывательными и артиллерийскими подразделениями военной базы отработали наступательные и оборонительные действия, уничтожив в горах и на побережье Черного моря диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Выполнение боевых стрельб военнослужащими осуществлялось по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на расстояниях до 1000 м. Всего было поражено более 800 различных целей.

Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов АК-74М и др.

Всего на учении на полигонах Цабал и Нагвалоу в горно-лесистой и прибрежной местности приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 400 единиц различной техники, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т72Б3, машины связи на базе БТР-80, а также бронированные автомобили Камаз «Мустанг» и «Тигр».

По завершении тактического учения военнослужащие военной базы ЮВО на штатной технике совершат 100-километровый марш к местам постоянной дислокации.

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