04.09.2020 (08:25)

Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО в Абхазии уничтожили условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в горах Абхазии провели стрельбы из модернизированных САУ «Акация» в рамках батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

По замыслу учения условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах (САУ) 2С3М «Акация». Расчеты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой с отработкой приемов ближнего боя.

Также артиллеристы отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, на прибрежной территории Черного моря, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении от 700 до 1 тыс. м.

Кроме того, личный состав провел противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, также выполнил фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций. На горных склонах были установлены щиты-мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника.

Всего в учении принимает участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

САУ 2С3М «Акация» – 152-мм самоходная гаубица, предназначена для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

На модернизированной САУ установлена одна механизированная укладка барабанного типа вместо двух, что позволяет увеличить возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М.

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