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04.09.2020 (08:21)

В Кабардино-Балкарии состоится торжественное закрытие Международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также церемония закрытия международного этапа соревнования по альпинизму «Эльбрусское кольцо-2020» среди подразделений, привлекаемых к выполнению специальных задач в горной местности.

Церемония закрытия начнется с парада команд и продолжится торжественной церемонией награждения победителей, призеров соревнования по итогам прохождения 15 специальных задач. После награждения выступят коллектив «Успех» Дома офицеров Южного военного округа и танцевальный коллектив из города Тырныауз.

После всех мероприятий состоится фотосессия и митинг у памятника воину-альпинисту – Защитнику Родины. В церемонии возложения цветов и венков к монументу примут участие почетные гости соревнования, руководители команд, а также руководящий состав конкурса.

Напомним, в период с 23 августа по 5 сентября с.г. проходит международное соревнование по альпинизму среди 5 команд, привлекаемых к выполнению специальных задач в горной местности «Эльбрусское кольцо-2020».

В соревновании принимают участие команды от Республики Узбекистан и Российской Федерации. Последняя представлена подразделениями ВДВ, Южного и Восточного военных округов и Росгвардии. Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020. Данный вид соревнований проводится с 2016 года в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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