04.09.2020 (08:18)

В Армении завершается строительство культурно-досугового центра для военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории Гюмрийского военного гарнизона завершается строительство культурно-досугового центра для военнослужащих и членов их семей.

Культурно-досуговые центры ориентированы на интересы военнослужащих и членов их семей, которые смогут не только отдыхать там, но и получать широкий спектр бытовых и социальных услуг.

Центры в военных городках «Большая крепость» и «Полигон» оборудованы кинозалами, парикмахерскими, салонами красоты, игровыми помещениями для детей и различными магазинами.

Также на территории соединения продолжается строительство и оборудование унифицированного спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем, бассейном и другой инфраструктурой для занятий физической подготовкой военнослужащих, а также для спортивных тренировок членов их семей. Его планируется построить в 2021 году.

Кроме того, по указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу во всех четырёх военных городках российской военной базы в Армении будет построено служебное жильё для военнослужащих, проведены реставрационные работы на территории храм Святой великомученицы царицы Александры и оказана помощь в воссоздании исторического облика храма.

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