Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (08:18)

В Армении завершается строительство культурно-досугового центра для военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории Гюмрийского военного гарнизона завершается строительство культурно-досугового центра для военнослужащих и членов их семей.

Культурно-досуговые центры ориентированы на интересы военнослужащих и членов их семей, которые смогут не только отдыхать там, но и получать широкий спектр бытовых и социальных услуг.

Центры в военных городках «Большая крепость» и «Полигон» оборудованы кинозалами, парикмахерскими, салонами красоты, игровыми помещениями для детей и различными магазинами.

Также на территории соединения продолжается строительство и оборудование унифицированного спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем, бассейном и другой инфраструктурой для занятий физической подготовкой военнослужащих, а также для спортивных тренировок членов их семей. Его планируется построить в 2021 году.

Кроме того, по указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу во всех четырёх военных городках российской военной базы в Армении будет построено служебное жильё для военнослужащих, проведены реставрационные работы на территории храм Святой великомученицы царицы Александры и оказана помощь в воссоздании исторического облика храма.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЮВО на Ашулуке проводят масштабное учение во взаимодействии с разведчиками и беспилотной авиацией
Авиация ЮВО уничтожила колонну бронетехники условного противника в Крыму
Более 300 воспитанников Ставропольского ПКУ и юнармейцев приняли участие во Всероссийском историческом диктанте
Военнослужащие ЮВО в Абхазии совместно с юнармейцами написали Всероссийский исторический диктант Победы

Метки:
Южный военный округ , Армения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false