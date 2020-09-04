04.09.2020 (08:14)

Артиллеристы ЮВО на Ашулуке проводят масштабное учение во взаимодействии с разведчиками и беспилотной авиацией

На общевойсковом полигоне Ашулук в Астраханской области артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению совместного тактического учения.

Учебно-боевые задачи реактивные и самоходные артиллерийские дивизионы, а также минометные батареи выполняют с участием подразделений разведки и расчетов беспилотной авиации.

В ходе совершения маршей, а также на огневых позициях в тесном взаимодействии с артиллеристами выполняют учебно-боевые задачи инженерные подразделения, подразделения радиационной химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и связи. Особое внимание уделяется выполнению мероприятий маскировки как днем, так и ночью.

Стрельба по одиночным и групповым целям выполняется расчетами самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани» на дальность до 15 км.

Для повышения эффективности стрельбы артиллеристы используют навигационную аппаратуру, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы, средства связи. Ведение разведки в горах обеспечивают расчеты БЛА.

При принятии решения на огневое поражение целей командиры учитывают особенности местности и корректируют огонь с учётом оперативно поступающих разведданных о местонахождении условного противника.

В тактическом учении принимает участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

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