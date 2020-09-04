04.09.2020 (08:11)

Авиация ЮВО уничтожила колонну бронетехники условного противника в Крыму

Оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) нанесла удар по объектам условного противника на общевойсковом полигоне Опук в Крыму на этапе розыгрыша практических действий в ходе проведения двустороннего тактического учения войск ЮВО.

В ходе выполнения полетных заданий летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание авиабомб различного калибра.

Экипажи самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25 уничтожили мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше.

Координаты целей летный состав получал в воздухе от экипажей самолетов-разведчиков Су-24МР.

К выполнению учебно-боевых задач было задействовано 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО.

Двустороннее тактическое учение проходит на межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов учения принимают участие до 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе порядка 20 кораблей и судов обеспечения, более 20 самолетов и более 60 вертолетов.

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