04.09.2020 (07:51)
Сотрудники российской военной полиции в Таджикистане приняли участие в написании «Диктанта Победы»
Сотрудники российской военной комендатуры в Таджикистане приняли участие в написании Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
Военнослужащим было предложено 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос было предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.
При написании диктанта военнослужащие соблюдали все необходимые противоэпидемиологические меры, находились в масках, имели средства гигиены для дезинфекции рук.
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.