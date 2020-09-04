04.09.2020 (07:44)
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне прогремел в Чите
В Чите дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Салютные расчёты Восточного военного округа тридцатью залпами артиллерийских орудий отсалютовали воинам-победителям.
Запуск праздничного фейерверка осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки у Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. Для звукового сопровождения фейерверка использовались 152 мм гаубицы 2А65 МСТА-Б.
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