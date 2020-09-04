Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (07:39)

«Диктант Победы» написали военнослужащие Приморского общевойскового объединения ВВО

В соединениях и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Приморском крае, военнослужащие присоединились к международному проекту  «Диктант Победы».

Темой мероприятия стали события Великой Отечественной войны. В общей сложности на вопросы ответили около несколько тысяч военнослужащих, гражданского персонала и юнармейцы.

Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя как военно-историческую, так и литературную и художественную  тематику. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос предлагалось 4 варианта ответов, из которых надо было за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников и молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, а также возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о  подвигах воинов, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО приняли участие в написании военно-исторического диктанта
На полигоне «Цугол» с артиллерийским соединением ВВО началось тактическое учение с боевой стрельбой
Специалисты РХБ защиты ВВО скрыли позиции тяжелых огнеметных систем «Буратино» под термодымовой завесой в Бурятии
В степной и лесистой местности оборонялись мотострелки на полигоне ВВО в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false