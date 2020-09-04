04.09.2020 (07:39)

«Диктант Победы» написали военнослужащие Приморского общевойскового объединения ВВО

В соединениях и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Приморском крае, военнослужащие присоединились к международному проекту «Диктант Победы».

Темой мероприятия стали события Великой Отечественной войны. В общей сложности на вопросы ответили около несколько тысяч военнослужащих, гражданского персонала и юнармейцы.

Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя как военно-историческую, так и литературную и художественную тематику. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос предлагалось 4 варианта ответов, из которых надо было за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников и молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, а также возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах воинов, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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