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04.09.2020 (07:24)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО приняли участие в написании военно-исторического диктанта

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, а также  юнармейцы приняли участие в написании всероссийского военно-исторического диктанта  посвященного дню окончания Второй мировой войны.

В рамках акции, военнослужащие соединений и воинских частей написали исторический диктант, главной целью которого является популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант победы проходил в виде викторины, ответы на вопросы необходимо было давать только из собственных знаний. Пользоваться какими либо источниками информации запрещалось.

Результаты диктанта будут проверены специально назначенной для этого комиссией и доведены до каждого военнослужащего.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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