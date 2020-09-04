04.09.2020 (07:24)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО приняли участие в написании военно-исторического диктанта

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, а также юнармейцы приняли участие в написании всероссийского военно-исторического диктанта посвященного дню окончания Второй мировой войны.

В рамках акции, военнослужащие соединений и воинских частей написали исторический диктант, главной целью которого является популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант победы проходил в виде викторины, ответы на вопросы необходимо было давать только из собственных знаний. Пользоваться какими либо источниками информации запрещалось.

Результаты диктанта будут проверены специально назначенной для этого комиссией и доведены до каждого военнослужащего.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице