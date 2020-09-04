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04.09.2020 (07:17)

На полигоне «Цугол» с артиллерийским соединением ВВО началось тактическое учение с боевой стрельбой

На полигоне «Цугол» с военнослужащими артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, началось тактическое  учение с этапом боевой стрельбы.

На начальном этапе с личным составом соединения был проведен комплекс мероприятий по выводу техники из парков, совершению маршей в назначенный район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигон.

На следующих этапах учения экипажи боевой техники отработают выход в позиционные районы для проведения стрельб,  подготовку к стрельбе и смену огневых позиций после выполнения боевых стрельб.

Завершающим этапом учений станет выполнение артиллерийскими подразделениями задач по уничтожению групповых целей, имитирующих колонны бронетехники, склады ГСМ, полевые парки условного противника.

В учении задействовано более 100 военнослужащих и  свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе РСЗО «Торнадо-Г», самоходная ствольная артиллерия «МСТА-С», «Акация».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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