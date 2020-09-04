04.09.2020 (07:02)

Специалисты РХБ защиты ВВО скрыли позиции тяжелых огнеметных систем «Буратино» под термодымовой завесой в Бурятии

Военнослужащие аэрозольного подразделения РХБЗ Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, на специальном учении на полигоне «Онохой» скрыли позиции тяжёлых огнемётных систем залпового огня «Буратино» путем постановки термодымовой завесы.

По замыслу учения, расчёты тяжёлых огнемётных систем «Буратино» провели стрельбу по легкобронированным целям и транспортным средствам условного противника, осуществив поражение на площади более 2 квадратных километров.

Подразделение постановки термодымовой завесы с помощью специальных машин ТДА-3, позволяющих осуществлять постановку приземных и приподнятых аэрозольных завес, с целью маскировки войск и объектов от систем разведки и наведения высокоточного оружия, скрыло смену позиций тяжёлых огнемётных систем.

После этого подразделения РХБЗ вывели технику в пункты дезактивации и дегазации, провели специальную обработку условно зараженной техники с помощью машин специальной обработки.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих, задействовано более 80 единиц боевой и специальной техники.

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