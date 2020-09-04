04.09.2020 (06:44)

В степной и лесистой местности оборонялись мотострелки на полигоне ВВО в Бурятии

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в ходе одного из этапов проведения двухстороннего тактического учения, мотострелковые подразделения танкового соединения Восточного военного округа отработали задачи по организации маневренной обороны в степной и лесистой местности.

В ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности.

В ходе практической части были отработаны задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад и огневыми контратаками с целью ослабления основных сил условного противника и нанесения ему максимальных потерь. Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе активной фазы учения подразделения будут противостоять друг другу, применяя различные тактические приемы.

В учении задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, привлечено около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» (БЛА).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице