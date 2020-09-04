04.09.2020 (06:32)

В Узбекистане завершили международный конкурс «Дорожный патруль» АрМИ-2020

В Узбекистане завершился международный конкурс «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020. Испытания военнослужащих военных автоинспекций трех стран проходил в период с 25 августа по 3 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» находящийся в Ферганской долине в Республике Узбекистан.

Напряженные состязания на территории Узбекистана проводились впервые.

Заместитель министра обороны республики полковник Алишер Нарбаев в своем выступлении отметил, что конкурс был насыщен интересными обсуждениями, запоминающимися впечатлениями и дружескими эмоциями. А также, обращаясь к участникам конкурса напомнил, что - «в период проведения конкурса, вы не только поверили в свои знания и практические навыки, но и смогли познакомиться с нашей богатой и древней историей, культурой и традициями».

«Надеюсь, что положительные впечатления, полученные во время посещения нашей страны, обязательно останутся в ваших воспоминаниях на всю жизнь», - продолжил заместитель главы оборонного ведомства Узбекистана.

Пожелав участникам крепкого здоровья, и успехов в достойной профессии защитника Родины и больших побед в нелегком ратном труде, полковник Алишер Нарбаев объявил о закрытии конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2020.

Руководитель российской делегации – заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох в свою очередь поздравил команду Республики Узбекистан с уверенной победой и заявил собравшимся гостям официального мероприятия: «Участники команды, имея трехлетний опыт борьбы за призовые места, продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности действий».

Глава российской делегации также поздравил, и с особой теплотой отметил упорство и волю к победе, проявленные в ходе испытаний командой Республики Беларусь, обозначив, что команда принимала участие в международном конкурсе впервые.

В заключение своего выступления генерал-майор Виталий Кох выразил благодарность организаторам состязаний «Дорожный патруль» в Узбекистане и отметил высокую дисциплину личного состава команд и профессиональный уровень судейской бригады.

По окончании официальных мероприятий для участников конкурса и прибывших гостей был организован концерт с выступлением ансамблей и творческих коллективов Республики Узбекистан, а в заключении проведен торжественный салют.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 состязались представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

Первой на старт всех испытаний конкурса выходили команда Российской Федерации, после неё площадку для экстремального вождения поочередно шли команды Белоруссии и Узбекистана. Заезды проводились на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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