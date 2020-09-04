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04.09.2020 (06:19)

Специалисты РХБЗ общевойсковой армии ВВО выполнили обеззараживание техники прибывшей железнодорожным транспортом после учения

Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, провели обеззараживание техники прибывшей железнодорожным транспортом на станциях выгрузки.

В целях предотвращения распространения вирусных инфекций военнослужащие подразделений РХБЗ, с помощью современных машин АРС-14КМ, произвели обработку специальным химическим составом техники, принимавшей участие в двухстороннем учении на полигоне «Цугол» Забайкальского края.

Экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ произвели тщательную специальную обработку колонны техники, выгруженной с железнодорожных платформ.  

Распыление специального химического состава производилось сразу с нескольких машин с максимальным использованием возможностей АРС-14КМ. Применение такого способа решения задачи, позволило более чем в два раза повысить эффективность специальной обработки техники.

Специальная обработка прибывающей техники производилось на всех площадках выгрузки. Для проведения мероприятия было задействовано около 200 военнослужащих РХБ защиты и привлечено порядка 50 единиц автомобильной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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