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04.09.2020 (06:12)

В Восточном военном округе проведена тренировка по противодействию БЛА условного противника

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, проведена тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по обнаружению и подавлению каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА)  условного противника.

В ходе тренировки военнослужащие подразделений РЭБ  отработали задачи обнаружения летящих на минимальных и средних высотах разведывательных  БЛА.

Помимо этого экипажи и расчеты подразделений РЭБ  осуществили подавление каналов передачи мультимедийной информации от БЛА.

В тренировке приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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