04.09.2020 (06:00)

В Бенгальском заливе стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2020»

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, сегодня в Бенгальском заливе началось двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра-Нэви-2020».

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, учение проводится в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи.

К практическим совместным действиям в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома». ВМС Индии представляют фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай», а также корвет «Килтан», танкер «Шакти» и палубные вертолёты двух стран.

В ходе двухдневного учения планируется тренировки по связи и пополнению запасов в море, выполнение комплекса боевых упражнений.

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