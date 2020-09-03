03.09.2020 (21:59)

В Узбекистане завершился конкурс «Военно-медицинская эстафета»

В Джизакской области Республики Узбекистан состоялась церемония закрытия международных соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета». Награждение призеров и победителей международных соревнований, проводимых в рамках VI Армейских международных игр, прошло на плацу горного полигона Фориш.

Состязания военных медиков из шести стран мира закрыл заместитель министра обороны Республики Узбекистан по воспитательной и идеологической работе полковник Хамдам Каршиев.

«На протяжении последних, полных сильнейших переживаний, одиннадцати дней более 110 представителей военно-медицинской специальности из шести стран мира продемонстрировали свой высочайший уровень профессиональной подготовки и способность достойно соперничать друг с другом. Они показали нам всем, что в их сердцах воплощены такие великие качества, как боевая солидарность и военное братство. Все участники состязаний на практике доказали, что не существует невыполнимых задач, а визитной карточкой каждой из команд были сплоченность, боевой дух, воля к победе, мастерство и профессионализм», - отметил Хамдам Каршиев.

Флаги Армейских международных игр и «Военно-медицинской эстафеты» были вынесены с плаца полигона Фориш под звуки военного оркестра. «Мы не прощаемся с вами сегодня. Мы говорим, до скорых встреч в рамках новых бескомпромиссных военных соревнований!» - заключил Хамдам Каршиев. Церемония закрытия завершилась праздничной концертной программой и салютом.

В общекомандном зачете медицинские специалисты ВС РФ заняли уверенное второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета сборной Узбекистана. Третьими на состязании военных медиков стали представители Республики Беларусь. Также в соревнованиях принимали участие военнослужащие из Вьетнама, Таджикистана и Палестины.

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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