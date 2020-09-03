03.09.2020 (21:52)

Более 1800 военнослужащих и лиц гражданского персонала Воздушно-десантных войск написали «Диктант Победы»

Сегодня более 1800 военнослужащих и лиц гражданского персонала Воздушно-десантных войск приняли участие во Всероссийском «Диктанте Победы».

На территориях соединений, воинских частей и учреждений ВДВ по всей стране было развернуто 20 площадок для написания «Диктанта Победы», где десантники из Новороссийска, Ставрополя, Пскова, Иваново, Тулы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина, Уссурийска, Кубинки, Медвежьих Озёр и Омска приняли участие во Всероссийской акции.

Также в написании «Диктанта Победы» приняли участие суворовцы Тульского и Ульяновского гвардейского суворовских военных училищ и кадеты Омского кадетского военного корпуса.

В ходе проведения акции участникам было предложено по 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., включавшие в себе знания, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены 4 варианта ответов, а также ответы развернутой формы.

Все участники акции успешно справились с заданиями, предложенными организаторами акции. Результаты будут объявлены в более поздние сроки, также с ними можно будет ознакомиться на официальном сайте акции.

Справочно:

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» – это международный проект, призванный пробудить интерес у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны и дающий возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

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