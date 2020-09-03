03.09.2020 (17:00)

В КВЦ «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников и номинантов отдельных конкурсов Армейских международных игр-2020

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников и номинантов в отдельных конкурсах.

На церемонии награждения были вручены ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и Ассоциации по развитию армейских игр и военно-прикладных видов спорта «За вклад в развитие Армейских международных игр». Медалями были удостоены военнослужащие государств-участниц «АрМИ-2020», которые продемонстрировали на конкурсах свое мастерство во владении вооружением и военной техникой, показали свои лучшие профессиональные навыки.

Также приказом Министра обороны Российской Федерации медалью «За воинскую доблесть» были награждены отличившиеся в ходе проведения армейских международных игр российские офицеры.

Героев дня – победителей и призеров в индивидуальной гонке «Танкового биатлона» в первом дивизионе награждал лично главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и вице-президент международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов.

В этом году два призовых места заняли российские экипажи. Победителем в индивидуальной гонке стал экипаж танка под командованием старшины Дмитрия Бочкарева, «серебро» у экипажа танка, которым командует лейтенант Марсель Хафизов, третье место заняли танкисты Китайской Народной Республики – экипаж танка под командованием старшего сержанта Чжан Сяна.

Все члены экипажей первого дивизиона, занявшие третье место, были награждены мотоциклами, за второе место — автомобилями «Лада Гранта», а золотые медалисты — внедорожниками УАЗ «Патриот».

Танкистов сборной Таджикистана, одержавших победу среди команд второго дивизиона и занявших первое и второе места на пьедестале, а также бронзовых призеров индивидуальной гонки – экипаж Южной Осетии, наградил памятными подарками заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников.

В ходе торжественной церемонии состоялось также награждение более 40 участников Игр в номинациях, названия которых сами говорят за себя — «Железный характер», «Сила духа», «За волю к победе», «Лучший в профессии», «Энергия команды» и «Лучший специалист».

Церемония награждения надолго всем запомнится ярким разнообразием номеров художественной самодеятельности, исполнительским мастерством артистов вооруженных сил Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Вьетнама.

Страны-победители в двух дивизионах конкурса «Танковый биатлон» будут определены 4 и 5 сентября в ходе финальных заездов, которые состоятся на подмосковном полигоне Алабино.

5 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится церемония закрытия Армейских международных игр-2020 на котором будет проходить чествование победителей и призеров конкурса «Танковый биатлон», а также вручение главного кубка военной олимпиады стране – победительнице.

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