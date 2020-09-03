03.09.2020 (17:31)

Российские инструкторы подготовили 5 тыс. специалистов для Минобороны Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-й военной базы в течении 5 лет подготовили 5 тыс. младших специалистов для Минобороны Таджикистана.

Курсы обучения военнослужащих Таджикистана ежегодно проходят в зимнем и летнем периоде обучения на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули с 2015 года. За учебный год подготовку проходит 1 тыс. военнослужащих по различным специальностям: механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другие.

Подготовка младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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