03.09.2020 (21:21)

Российская команда конкурса Воин мира возложили цветы и венки к мемориалам в Республике Армения

Сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации конкурса «Воин мира» Армейских международных игр - 2020 возложили венки и цветы на мемориальный комплекс Геноцида армян и к монументу «Мать Армения» в городе Ереван.

Накануне в г.Дилижан состоялась торжественная церемония закрытия конкурса Воин мира. В упорной борьбе российские военнослужащие смогли одержать убедительную победу и занять призовые места на всех этапах конкурса.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года среди солдат, матросов, сержантов, старшин и младшего офицерского состава, проходящих военную службу по контракту. В этом году его программа была рассчитана на 10 дней и включала в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

По итогам всех этапов конкурса, первое место заняла команда из России, на втором месте - команда из Армении, на третьем - команда из Белоруссии, четвертыми стали участники из Греции.

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