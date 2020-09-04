04.09.2020 (00:00)

Более 2 000 военнослужащих объединения ПВО-ПРО проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны

3 сентября 2020 года, в день окончания Второй мировой войны, в объединении противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил прошел Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие военнослужащие объединения, гражданский персонал воинских частей и многочисленные гости. Всего в этот день проверили свои знания более 2 000 человек.

В управлении армии в городе Балашихе в акции принял участие военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Во вступительном слове он особо отметил важность знания истинной истории родины и привел многочисленные факты ее фальсификации и искажения.

Противоэпидемические мероприятия были соблюдены: На входе стояли антисептические средства, после регистрации личный состав рассаживался с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением медицинских масок.

На написание Диктанта отводилось 45 минут. За это время опрашиваемые должны были ответить на 25 самых разнообразных вопросов о событиях Великой Отечественной войны. Они основывались на отрывках из воспоминаний военачальников тех лет, художественных произведениях, изображениях мемориальных комплексов, исторических фактах. По окончании просветительско-патриотической акции участникам были вручены грамоты. По окончании проверки, участники смогут узнать результаты онлайн по уникальному номеру своего бланка.

Справочно:

В прошлом году акция проходила во всех регионах нашей страны, а также за рубежом. В Диктанте приняли участие более ста пятидесяти тысяч россиян и около трех тысяч иностранцев из двадцати трех стран. 1373 площадки принимали всех желающих в тот день.

В этом году количество участников выросло в несколько раз, ведь сегодня акция проводилась во всех населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения более пяти тысяч человек. Помимо этого, выросло и количество государств-участников акции: в этот день Диктант проводился в семидесяти пяти странах мира.

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