03.09.2020 (21:10)

Более полутора тысяч военнослужащих Северного флота написали «Диктант Победы»

Сегодня военнослужащие и гражданский персонал Северного флота приняли участие в исторической викторине, посвящённой Великой Отечественной войне под названием «Диктант Победы». Она была приурочена к 75-летию со дня окончания Второй Мировой войны и к юбилею Великой Победы советского народа.

«Диктант победы» написали более 1500 военнослужащих и гражданских лиц на 33 площадках в Мурманской и Архангельской областях.

Первыми на вопросы исторической викторины ответили 35 офицеров, мичманов старшин и матросов из экипажей кораблей арктической группировки во главе с заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым. Они написали «Диктант Победы» в морском классе, который был недавно открыт в средней школе №3 города Дудинки Красноярского края.

В 14 часов к написанию исторического диктанта приступили 40 офицеров, мичманов и военнослужащих по контракту младшего командного и рядового состава флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморске.

В городе-герое Мурманске с заданиями диктанта справились моряки тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Мурманске. В исторической базе флота - городе воинской славы Полярном диктант написал личный состав соединений Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил.

Также в исторической викторине приняли участие военнослужащие сухопутных и береговых войск, подводных сил и объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также Беломорской военно-морской базы и учащиеся самого северного в России Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

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