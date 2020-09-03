03.09.2020 (16:47)

Армейские игры стали лучшим видом подготовки войск и международного сотрудничества

«Хочу отметить отдельно Армейские международные игры, которые проводятся по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Вначале это у знатоков в кавычках военного дела вызывало вопросы. На самом деле оказалось, это один из самых эффективных видов боевой подготовки и один из самых эффективных видов сотрудничества вооруженных сил стран», — сказал Руслан Цаликов в четверг на встрече с заместителем министра обороны Азербайджана Керимом Велиевым.

Он отметил, что из-за пандемии в этом году в соревнованиях участвует меньше команд. «Я знаю, что их завтра будет больше. В целом на конкурсах представительство такое, что в пору назвать это не Армейскими играми, а Олимпиадой», — подчеркнул первый замминистра.

Руслан Цаликов также передал благодарность министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову и всему руководству военного ведомства республики «за то, что хватило духа» и вызовы пандемии не поколебали твердости и решения провести у себя «Кубок моря» Армейских международные игр. «Понятно, что никого нельзя упрекать, люди по-разному относятся к этому риску, к этой опасности. Опасность такая на самом деле существует. Но ни в коем случае нельзя останавливать жизнь, какая бы опасность не была», — сказал он.

В свою очередь Керим Велиев отметил, что, несмотря на сокращение числа участников конкурса из-за пандемии, накал страстей только возрос. «То, что это сопровождается хорошим спортивным накалом, чем выше соперничество и спортивный накал, тем крепче дружба», — заметил в ответ Руслан Цаликов.

Керим Велиев также подчеркнул, что для Азербайджана очень важной частью игр является их объединяющее начало. «Так как они, прежде всего, объединяют общие усилия людей, которые стремятся к миру, и являются играми доброй воли», — сказал замглавы Минобороны Азербайджана.

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