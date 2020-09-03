Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.09.2020 (20:59)

Военные полицейские ЗВО блокировали группу условных диверсантов в Ленинградской области

В ходе тактико-специальных занятий в Ленинградской области военные полицейские Западного военного округа отработали учебно-боевые задачи по поиску и блокированию диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Личный состав подразделения военной полиции отработал действия по поиску и блокированию района деятельности ДРГ. Силами подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции проведён осмотр границ района блокирования, подъездных путей, дорог.

Отработан алгоритм действий по обнаружению и задержанию ДРГ, автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования, либо выйти из района блокирования.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по позициям условного противника в Ленинградской области
Более 8 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании «Диктанта Победы»
В Ленобласти военные инженеры общевойсковой армии ЗВО отработали устранение последствий условных стихийных бедствий
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с военными медиками

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false