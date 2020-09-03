03.09.2020 (20:59)
Военные полицейские ЗВО блокировали группу условных диверсантов в Ленинградской области
В ходе тактико-специальных занятий в Ленинградской области военные полицейские Западного военного округа отработали учебно-боевые задачи по поиску и блокированию диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Личный состав подразделения военной полиции отработал действия по поиску и блокированию района деятельности ДРГ. Силами подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции проведён осмотр границ района блокирования, подъездных путей, дорог.
Отработан алгоритм действий по обнаружению и задержанию ДРГ, автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования, либо выйти из района блокирования.
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