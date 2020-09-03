03.09.2020 (17:26)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко поздравил финалистов пятого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»

Заместитель Министра обороны – руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа посетил пятый этап конкурса Армейских международных игр-2020 «Отличники войсковой разведки», который проходит на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

Заместитель главы военного ведомства понаблюдал за ходом выполнения конкурсных упражнений пятого этапа «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи», когда конкурсанты преодолевали водную преграду на боевых машинах пехоты БМП-2.

На огневом городке полигона генерал-полковнику Юрию Садовенко представителями завода М.Т. Калашникова были продемонстрированы новейшие разработки в области стрелкового вооружения.

В завершении рабочей поездки в Центральный военный округ на полигоне военного училища вместе с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Сергеем Меняйло, генерал полковник Юрий Садовенко поздравил победителей поединков конкурса по условиям Армейского рукопашного боя в двух весовых категориях до 70 и до 80 кг, вручив победителям из команды Республики Южная Осетия памятные подарки грамоты за участие в конкурсе.

В 2020 году в конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 5 сентября на базе НВВКУ. В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные – команды Южноафриканской Республики и Афганистана, в их составе по одному человеку.

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