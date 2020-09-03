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03.09.2020 (17:11)

Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в Диктанте Победы

Более 10 тыс. военнослужащих соединений, воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны — Диктант Победы.

Для проведения диктанта в ЦВО было развернуто около 60 площадок на базе соединений, воинских частей и образовательных учреждений, в том числе на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. География Диктанта Победы в ЦВО охватила 29 субъектов Российской Федерации.

В написании диктанта, помимо военнослужащих, участвовали гражданский персонал воинских частей и учащиеся образовательных учреждений.

2020 год по инициативе Президента России Владимира Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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