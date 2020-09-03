03.09.2020 (17:11)
Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в Диктанте Победы
Более 10 тыс. военнослужащих соединений, воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны — Диктант Победы.
Для проведения диктанта в ЦВО было развернуто около 60 площадок на базе соединений, воинских частей и образовательных учреждений, в том числе на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. География Диктанта Победы в ЦВО охватила 29 субъектов Российской Федерации.
В написании диктанта, помимо военнослужащих, участвовали гражданский персонал воинских частей и учащиеся образовательных учреждений.
2020 год по инициативе Президента России Владимира Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом России.