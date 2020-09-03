03.09.2020 (20:46)
Экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по позициям условного противника в Ленинградской области
На полигоне «Кингисепп» (Ленинградская область) экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе полётов нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям и живой силе условного противника.
Экипажи вертолетов Ми-28 и Ми-8 выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению техники и живой силы наступающего «противника». Полеты осуществлялись в составе звеньев и одиночно на предельно малой высоте до 40 м с выполнением подскока для атаки целей на высоту 300 м.
Лётчики применили неуправляемые авиационные ракеты, 30-мм авиационные автоматические пушки, противотанковые управляемые ракеты с радиокомандной системой управления.
Полёты проходили в дневное и сумеречное время.
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