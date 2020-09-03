03.09.2020 (20:41)

Свыше тысячи военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в акции «Диктант Победы»

Свыше 1 тысячи военнослужащих, членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в акции «Диктант Победы».

Для написания диктанта в соединениях было развёрнуто 6 площадок. В написании диктанта приняли участие военнослужащие, находящиеся в пункте постоянной дислокации, а также находящиеся на полевом выходе, на полигоне Опук.

Участникам были предложены вопросы о Великой Отечественной войне, включающие в себе знания военной истории, литературных и художественных произведений военной тематики. На каждый вопрос было предложено 4 варианта ответов, из которых за отведённое время необходимо было выбрать правильный.

В написании «Диктанта Победы» также приняли участие воспитанники симферопольского отделения всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».

Справочно:

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» – международный проект, призванный пробудить интерес у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, и дающий возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

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