03.09.2020 (17:26)

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялось перезахоронение праха выдающегося советского конструктора Логинова Михаила Николаевича

3 сентября 2020 года в День окончания Второй мировой войны, на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялось перезахоронение праха выдающегося советского конструктора артиллерийских и зенитных орудий, лауреата Сталинской премии, кавалера ордена Ленина Логинова Михаила Николаевича.

Михаил Николаевич Логинов занесён в книгу создателей «Оружия Победы». Все зенитные орудия, которыми была вооружена наша армия в годы Великой Отечественной войны, были созданы под его руководством.

Одной из разработок Михаила Николаевича Логинова стала легендарная 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года – самое распространённое противотанковое орудие в первый год Великой Отечественной войны. До конца 1942 года она была практически единственным средством артиллерии РККА, способным противостоять бронетехнике врага.

Ведущий советский конструктор-оружейник Михаил Логинов скончался 28 октября 1940 года. По инициативе главного командования Черноморского флота был похоронен со всеми почестями в Крыму, на ливадийском кладбище.

Его могила в Ливадии не раз подвергалась вандализму. Сначала надгробие восстанавливали силами министерства обороны, а в 90-х уже самими родственниками конструктора.

В церемонии перезахоронения принимали участие родственники конструктора, представители центральных органов военного управления, администрации Мытищенского административного округа, ветеранских, молодёжных и благотворительных организаций.

Затем, в рамках проекта «Живая память», который стартовал 22 июня 2020 года, состоялся второй этап акции по высадки именных зелёных насаждений на Аллею «Сирень Победы». В память об участниках Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, СССР и Социалистического Труда, захороненных на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России был высажен 21 именной куст сирени сорта «Великая Победа».

Всего планируется высадить 1418 кустов сирени до 80-летия Победы.



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