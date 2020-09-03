03.09.2020 (20:15)

Глава российского военного ведомства провел рабочую встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии

Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в Сирии, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спецпредставителем ООН по этой стране Гейром Педерсеном.

«В Сирии произошли значительные изменения, которые касаются практически всех направлений урегулирования кризиса политического процесса, гуманитарной ситуации и постконфликтного восстановления, борьбы с терроризмом. Негативное влияние на указанные процессы оказывают нелегитимные санкции стран Запада против Сирии», — сказал глава российского военного ведомства.

Среди других негативных факторов Сергей Шойгу назвал нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики, разграбление природных богатств, а также ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Однако власти Сирии при поддержке России, по его словам, делают все возможное для нормализации ситуации.

Одновременно, считает Министр обороны России, сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, «имитируют заботу о сирийском народе», а с другой, — вводят против него санкции — запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.

«Рука, которая нещадно грабит эту страну, это та рука, которая вводит санкции. Нужно приходить к тому, чтобы дать свободу сирийскому народу развиваться, сняв санкции, и прекратить воровство нефти», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Недоумение у Министра обороны России вызывает и позиция Европы, которая не хочет принимать новые потоки беженцев, но, по его мнению, делает все для того, чтобы сирийцы хотели бы покинуть свою страну.

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