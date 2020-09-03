03.09.2020 (20:22)
Более 8 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании «Диктанта Победы»
В соединениях и воинских частях Западного военного округа состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
«В войсках Западного военного округа развёрнуты 144 площадки, в написании диктанта участвует 8 тыс. 935 военнослужащих, суворовцев, кадет», - сообщил начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который также принял участие в написании диктанта в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище.
Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.
В диктанте участвовали военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, дислоцированные на территории 26 субъектов страны.