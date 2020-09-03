03.09.2020 (20:22)

Более 8 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании «Диктанта Победы»

В соединениях и воинских частях Западного военного округа состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

«В войсках Западного военного округа развёрнуты 144 площадки, в написании диктанта участвует 8 тыс. 935 военнослужащих, суворовцев, кадет», - сообщил начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который также принял участие в написании диктанта в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище.

Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В диктанте участвовали военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, дислоцированные на территории 26 субъектов страны.

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