03.09.2020 (17:59)

Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии приняли участие в акции «Диктант Победы»

Курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске показали свои знания истории Великой Отечественной войны написав Диктант Победы.

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии была организована своя площадка для участия во всероссийской акции. Сам диктант стартовал в 16.00 по местному времени. Перед началом все участники прошли необходимый инструктаж и прослушали обращение членов организационного комитета акции.

В течении 45 минут участники акции ответили на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Большинство курсантов филиала справились с заданиями раньше отведенного времени.

«Уверен, что курсанты филиала покажут хорошие знания по результатам Диктанта Победы. Филиал воспитывает разносторонне развитых молодых людей хорошо знающих историю Отечества. На начальных курсах наши курсанты в большом объеме изучают военную историю России и конечно историю Великой Отечественной войны. Отмечу, что в России набирают популярность подобные акции, например, полюбившиеся многим тотальный диктант, географический и другие. Но Диктант Победы — уникальное явление, поскольку он приурочен к конкретному событию», — рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске генерал-майор Игорь Шведов, который со своими заместителями также писал «Диктант Победы».

Площадка Челябинского филиала Военно-воздушной академии была открыта для всех военнослужащих авиационного гарнизона. К курсантам присоединились военнослужащие других авиационных частей, дислоцированных в районе аэродрома Шагол. Свои знания истории Великой Отечественной смогли проверить и воспитанники подшефных филиалу юнармейских отрядов «Заря», «Юные штурманы», «Рассвет» и «Наследники героев», которые отвечали на задания наравне с военнослужащими. Всего в Диктанте Победы на площадке Челябинского филиала Военно-воздушной академии приняли участие свыше 60 человек.

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