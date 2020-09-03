03.09.2020 (16:51)

В Минске завершился международный конкурс АрМИ-2020 среди специалистов войск связи «Уверенный приём»

Сегодня на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь состоялся финальный этап международного конкурса среди специалистов войск связи «Уверенный приём».

В ходе проведения военизированной эстафеты экипаж командно-штабной машины P-142Н бригады Западного военного округа продемонстрировал мастерство вождения и развёртывания аппаратной, а также выполнил единичные нормативы.

Завершился самый зрелищный этап конкурса выполнением упражнения стрельб из автомата АК-74, в ходе которого военные связисты из положения лежа поражали цели на расстоянии 100 метров и преодолевали полосу препятствий.

По итогам военизированной эстафеты военнослужащие, представляющие Вооруженные Силы Российской Федерации, завоевали «серебро», уступив лишь хозяевам соревнований — команде Республики Беларусь.

Российские связисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и слаженную работу. Настоящим героем состязаний стал старший сержант Евгений Пашнин, установивший целых два рекорда в ходе проведения первых двух упражнений.

В ходе международного конкурса «Уверенный прием», который впервые проходил в Минске с 23 августа по 4 сентября, военные связисты из Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам выполнили пять упражнений.

Военнослужащие осуществили на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвели радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнили радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежали военизированную эстафету, а также продемонстрировали свою работу на оборудовании IT-структуры.

Победителей «Уверенного приёма» наградят совместно с участниками международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» в ходе торжественной церемонии, которая состоится на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь.

В российскую команду, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса, вошли представители видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

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